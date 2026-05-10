昨年１２月に再婚を発表したアイドルグループ「最終未来少女」元メンバーの藤咲凪が１０日までに、４月４日以来１か月ぶりにインスタグラムを更新。元気な姿を公開した。「ラーメン絶対ニンニク増し増し」とつづり、ラーメン店でカウンターに座る姿や食べる様子をアップした。この投稿には「元気そうで何より」「更に可愛くなったな〜」「久々だ可愛い」「めちゃかわ！」「私もニンニクマシマシにするよ」「久しぶりにお顔見