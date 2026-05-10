◇大相撲夏場所初日（１０日、東京・両国国技館）東幕下２９枚目・矢後（押尾川）が西２９枚目・朝ノ龍（高砂）に押し出されて黒星スタートとなった。朝ノ龍とは２０１６年の日本選手権の決勝で対戦。その時は中大４年の矢後が東洋大１年の朝ノ龍を寄り倒しで破って“アマ横綱”に輝いている。。あれから１０年。幕下での舞台での完敗劇に矢後は「ちょっと硬くなってしまいました」と反省していた。直近の４場所は３勝４敗が