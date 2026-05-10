毎日のお弁当づくり、バタバタする朝はなるべく手早くすませたい！そんな日は、前日の夕飯を上手に活用するのがおすすめです。少し多めに作って取り分けておけば、朝は詰めるだけでOK。今回は、料理大好き「オレペエディター」たちのリアルな夕飯おかず活用弁当をご紹介します。昨日の自分に感謝！ 夕飯のおかず活用弁当3選夕食貯金で朝は詰めるだけ！いわしのかば焼き、せん切り大根のサラダ、かぶの煮もの。どれも夕食を少し残