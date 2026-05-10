２０１０年ダービー、１２年天皇賞・秋を制したエイシンフラッシュ（１９歳）が１０日、東京競馬場でお披露目された。ダービー馬が府中に“凱旋”だ。ウマ娘特別ラッピングの馬運車から出るなり、「ヒヒーン」と大きく嘶いて、思い出の東京競馬場へあいさつ。馬房から出ると、まず先に水を飲んでからゼッケンにキスをした。そこから放牧地のお客さん側をゆっくりと回って、時折立ち止まって衰え知らずの馬体を披露。干し草を&#