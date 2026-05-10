「東京六大学野球、法大５−８東大」（１０日、神宮球場）東大が法大を３点差で破って２０１７年秋以来、９年ぶりの勝ち点を獲得した。春に限れば１９９７年以来、２９年ぶりの快挙だ。初回は２点の先制を許したが、二回以降は東大打線のバットが止まらなかった。２点を追う三回無死一塁。長谷川外野手（２年・新潟明訓）が５球目を左翼席へ放り込んだ。打球はスタンドを跳ね返ってグランドに戻り、一時は安打の判定だったが