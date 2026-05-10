桜花賞２着のギャラボーグ（牝３歳、栗東・杉山晴）が右前脚にフレグモーネを発症。オークス（２４日・東京）を回避することを所属するロードホースクラブがホームページで発表した。現在は運動を控えて休養に専念。慎重に様子を見守り、馬自身の状態に応じて今後の方針を決めるとしている。