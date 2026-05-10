「広島−ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）広島の秋山翔吾外野手が三回の守備から途中交代した。なんらかのアクシデントがあった可能性がある。「１番・左翼」で８試合連続スタメン出場した秋山は初回の１打席で９球粘った末、投ゴロに倒れていた。左翼守備では二回に後方の飛球を背走しながら捕球していた。しかし、三回の守備から途中交代。代わって平川が右翼に入り、右翼を守っていた二俣が左翼に回った。秋山は