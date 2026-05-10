「広島−ヤクルト」（１０日、マツダスタジアム）広島のドラフト５位・赤木（仏教大）がプロ初先発で、２回１安打無失点の好投。ブルペンデー先発として、しっかりと役割を果たした。初回は先頭並木からフォークで空振り三振を奪うと、サンタナを三ゴロ、鈴木叶を遊直に抑え、わずか７球で三者凡退に片付けた。二回は２死から増田に中前打を浴びるも、続く沢井は遊直に抑えた。直後の攻撃で代打を送られ、ブルペンデーの先