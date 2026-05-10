「総合格闘技・ＵＦＣ３２８」（９日、米ニュージャージー州）ＵＦＣ世界フライ級タイトルマッチが日本時間１０日に行われ、挑戦者の平良達郎（２６）が王者ジョシュア・ヴァン（２４）＝ミャンマー＝に５回１分３２秒ＴＫＯ負けを喫した。日本選手として８人目の挑戦だったが、史上初のＵＦＣ世界王座獲得はならず。東京都内ではライブビューイング（ＬＶ）イベントが行われたが、ＰＲＩＤＥ、修斗、ＲＩＺＩＮなどから続く日