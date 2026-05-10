アジアサッカー連盟(AFC)は10日、来年初旬に行われるAFC アジアカップ2027のマッチスケジュールを発表した。F組に入った日本代表は来年1月11日にインドネシア、同16日にタイ、同20日にカタールとそれぞれ対戦することが決まった。アジア杯の組み合わせ抽選会は9日(日本時間10日未明)、サウジアラビア・リヤドで行われ、FIFAランキング最上位でポット1の日本はF組に入った。F組は2019年と24年大会を連覇したカタール、Jリーグ経