JR中央線・総武線、東京メトロ東西線が行き交う中野駅。その北口エリアに2026年5月29日、住宅・オフィス・商業施設が集積する大規模複合開発の新街区「パークシティ中野」がグランドオープン・街びらきを迎えます。本プロジェクトは、2026年4月に竣工した2棟のタワーマンションとオフィス棟「中野 M-SQUARE」で構成され、低層部にはエリア最大級のスーパー「サミット」など全8店舗が出店。さらに2029年度には、中野駅新駅舎とペデ