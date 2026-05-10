右腹斜筋の張りで負傷者リストしているドジャースのムーキー・ベッツ内野手が9日（日本時間10日）、前日に続いて傘下3Aオクラホマシティー・コメッツの試合に出場。「3番遊撃」でスタメン出場し、2打数1安打1四球を記録。順調な回復ぶりをアピールした。米メディア『ドジャースビート』によると、デーブ・ロバーツ監督はベッツについて「明日には戻ってくるだろう、そして