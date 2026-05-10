毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。5月10日（日）の放送は、鶴見辰吾・北村有起哉と行く群馬県太田市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！鶴見は「この番組を毎週日曜日見ていて、（MCの）二人がすごくいいから、『出たい出たい』って出してもらったの」「有起哉が友達だから、有起哉も（一