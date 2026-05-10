ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が9日（日本時間10日）のブレーブス戦後、右腹斜筋の張りで負傷者リスト（IL）に入っているムーキー・ベッツ内野手（33）を11日（同12日）の本拠でのジャイアンツ戦から復帰させる方針を明らかにした。ベッツはこの日、前日8日に引き続き、傘下3Aオクラホマシティーの一員としてソルトレーク戦に「3番・遊撃」でスタメン出場。2打数1安打1四球を記録した。初回無死一、二塁からの第1打