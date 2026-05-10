◇プロ野球セ・リーグ 中日ー巨人(10日、バンテリンドーム)巨人が4回に勝ち越しました。2回に平山功太選手のタイムリーで先制に成功していた巨人。しかし3回には先発・森田駿哉投手が、カリステ選手の同点ソロを浴びます。それでも巨人は直後に逆転。先頭の丸佳浩選手が四球で出塁すると、続くダルベック選手が対する先発・櫻井頼之介投手の初球のフォークをとらえます。打球は勢いよく飛び、レフトスタンドに飛び込む勝ち越しの2