◇東京六大学野球春季リーグ戦第5週第2日2回戦法大 5―8 東大（2026年5月10日神宮）法大が東大相手に8失点を喫し、17年秋以来の連敗で勝ち点を落とした。初回、片山悠真（4年＝八王子学園八王子）の2点二塁打で先制。幸先いいスタートを切ったが、投手陣が守れない。先発の菅井颯（3年＝日大山形）が同点2ランを浴びるなど3失点、3番手の針谷隼和（4年＝桐光学園）が4失点など継投がうまくいかず13安打を浴びて逆転負