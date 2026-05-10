【ワシントン＝栗山紘尚】米南部バージニア州の最高裁は８日、連邦下院選の区割り変更を承認した住民投票について、無効とする判決を出した。区割り変更は野党・民主党が有利になるもので、１１月の中間選挙で多数派奪還を目指す民主党には打撃となる。同州の１１の連邦下院選挙区のうち、現在の議席数は民主党６、与党・共和党５だが、新たな区割りは、民主党優勢の選挙区を最大で四つ増やす内容だった。判決は住民投票に至