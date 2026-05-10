◇大相撲夏場所初日（2026年5月10日両国国技館）モンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと東三段目6枚目の旭富士（23＝伊勢ケ浜部屋）が、西三段目5枚目の柏王丸（27＝時津風部屋）を寄り切りで破った。体重210キロの相手に立ち合いで攻め込まれたが、左を差し、力強く寄り切って白星発進。序ノ口デビューから無傷の15連勝とした。対戦した柏王丸は「自分のやれることはやった」と堂々。「当たって押せたと思ったけど、相