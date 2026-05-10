女子棒高跳び4メートル50をクリアする諸田実咲。日本新記録で優勝＝ヤンマースタジアム長居陸上の木南道孝記念は10日、大阪市のヤンマースタジアム長居で行われ、女子棒高跳びで諸田実咲（アットホーム）が日本新記録の4メートル50を跳んで優勝した。自身が2023年の杭州アジア大会で樹立した記録を2センチ更新。