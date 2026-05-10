メイプル超合金カズレーザー（41）が10日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。磐越道で発生したバスの死亡事故について言及した。カズレーザーは「昨今、学校行事の中で生徒が命を落とすというケースが、ちょっといくつかみられて」と言及しながら「命を落とすというケースは同じなんですけど、それは交通の…運送業として契約している中の不備なのか、それすらしていない業者との契約も分からない中での