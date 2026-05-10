◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―ＤｅＮＡ（１０日・甲子園）阪神が、初回に３者連続三振を喫した。石田裕に対して先頭の高寺が１４８キロ直球に空振り三振。続く中野は変化球にバットが空を切り、森下もフルカウントから空振り三振に抑えられた。チームは前日まで３試合連続２ケタ三振で、０６年８月２４〜２６日のロッテと並ぶプロ野球ワースト記録。この日も量産してしまうのか―。