【モデルプレス＝2026/05/10】元タレントの木下優樹菜が5月9日、自身のInstagramを更新。手作り弁当を公開し反響を呼んでいる。【写真】2児の母・芸人の30代元妻「ボリューム満点」唐揚げ・卵焼き・ウインナーなど詰まった弁当◆木下優樹菜、夜な夜な仕込んだ手作り弁当木下は「急遽予定変更して夜な夜なお弁当仕込んで早起きした甲斐があるくらいみんな喜んで食べてた」とつづり、手作り弁当の写真や家族と砂浜で撮影した写真など