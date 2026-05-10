◆ファーム・リーグロッテ―巨人（１０日・江戸川）巨人の皆川岳飛外野手が勝ち越し適時打を放った。「３番・右翼」で先発出場。２―２の５回１死一、三塁で先発・秋山の外角１３６キロ直球を鮮やかに左翼前に流し打ち。三塁走者の湯浅が生還した。中大を経て、ドラフト４位で入団した新人外野手。４月２４日のＤｅＮＡ戦（横浜）でプロ初安打を記録するも、今月１日に２軍に降格していた。