東京六大学野球・第5週第2日東京六大学野球は10日、第5週第2日の東大―法大2回戦（神宮球場）が行われ、東大が8-5で勝利。連勝で2017年秋以来、9年ぶり（17シーズンぶり）となる勝ち点を奪取した。秋元諒（3年＝市川）が4回に決勝の2点タイムリー。長谷川優（2年＝新潟明訓）に同点2ランが飛び出すなど、13安打8得点の猛攻で歴史的瞬間を迎えた。前日の法大1回戦に2-1で先勝し、迎えたこの日は1-3と2点ビハインドの3回に長谷川