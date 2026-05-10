東京１１Ｒ・ＮＨＫマイルカップ・Ｇ１・馬トク激走馬＝アスクイキゴミ今回と同じ東京マイルの新馬戦を勝って挑んだチャーチルダウンズカップを制して２戦２勝としたロードカナロア産駒。まだ底を見せていない魅力はメンバー随一といっていい。４月２１日に外厩・ノーザンファームしがらきから帰厩。最終追い切りには今回初コンビを組む戸崎圭太騎手が栗東に駆けつけ、坂路馬なりで５１秒８―１２秒２。栗東の記者によると戸崎