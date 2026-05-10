ディズニー公式動画配信サービス「Disney+ (ディズニープラス)」にて、2026年6月よりKing & Princeのグループ初となるトラベルバラエティ『King & Prince がまちあわせ in LA』の独占配信が決定！その配信決定を記念した「スペシャルローンチイベント」が、2026年5月10日（日）にe-sports 銀座 studioにて開催されました。集まったファンの前で行われたサプライズ発表の様子や、ふたりの絆が試されたLAでのエピソードトー