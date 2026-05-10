４月３０日、武漢市の陽邏（ようら）国際港へ向かう電動コンテナ船「華航新能」２号。（ドローンから、武漢＝新華社記者／伍志尊）【新華社武漢5月10日】中国湖北省の港湾や水運事業を統括する湖北港口集団の傘下企業、華中港航集団はここ数年、グリーン（環境配慮型）水上輸送を積極的に整備し、武漢都市圏の発展と湖北省による新たな内陸部開放拠点の建設を水運・物流面で支えている。「華航新能」1、2、3号からなる華中港航