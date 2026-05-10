◇プロ野球パ・リーグ オリックスー日本ハム(10日、京セラドーム)オリックスと日本ハムの試合で、球場が一時騒然とする場面が生まれました。これが起きたのは5回表。オリックスの2点ビハインドで迎えた無死2塁の場面で、打席には日本ハム・カストロ選手が立ちます。しかしマウンドのエスピノーザ投手が5球目を投げる直前に、タイムを要求。エスピノーザ投手が2塁ランナーをチラリと警戒したタイミングでの要求だったこともあり、マ