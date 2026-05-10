昨年7月にデビューしたボーイズグループAHOF（アホプ）が、6月に日本でコンサートを開く。同25日に大阪で「2026 AHOF 1ST TOUR：THE FIRST SPARK」を行い、東京（日程未定）でも同ツアーを開催する予定だ。デビュー以来初のアジアツアーで、今月30日と31日にソウルで幕を開ける。8日にはソウル公演のポスターを公開。メンバー9人が白いシャツに黒いスーツを着たシンプルなものだった。韓国公営放送MBCは10日「さらに成熟したビジュ