福岡出身の俳優・高杉真宙（29）が10日、ソフトバンク―ロッテ（みずほペイペイドーム）で開催された「ピンクフルデー」で2年連続の始球式を行った。前回はワンバウンドだったが、自身の誕生日である「74」のユニホームを着て、1年ぶりのマウンドで山なりのノーバウンド投球。両手を上げて喜びを爆発させた。「練習通りうまくいきました。去年は（ワンバウンドして）汚れたボールを持って帰ったので、今日は汚れていないボー