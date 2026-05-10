女優新川優愛（32）が10日、TBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）に生出演。磐越道上り線で起きたマイクロバス事故について言及した。新川は2019年8月9日、仕事現場で出会ったロケバスの運転手の一般男性との結婚している。新川は「私のだんなさんはマイクロバスを運転しているドライバーさんなんですけど、毎朝撮影に行くときは体温のチェックだったり、アルコール、血圧、呼気、一日何時間寝たか、前日マイクロバス