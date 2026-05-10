フジテレビ系ドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』がこのほど、30年放送を続けてきた継続的な功績と社会的意義の高さが評価され、「第34回橋田賞」を受賞した。「橋田賞」は、脚本家・橋田壽賀子さん（享年95）が創設し、人の心や、人と人との触れ合いを温かく取り上げ、広く支持され、放送文化の振興・向上にも寄与してきた番組や人に贈られる。【予告動画】応援の声も！フジ『ザ・ノンフィクション』婚活回“久保さん