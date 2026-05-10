文豪をモチーフとしたキャラクターが多数登場する人気アニメ「文豪ストレイドッグス」の公式Xが9日に更新され、異例の注意喚起を行った。同アニメは、著者・春河35、原作・朝霧カフカによるシリーズ累計1750万部（電子含む）突破の人気漫画が原作。中島敦、太宰治、芥川龍之介といった文豪たちが繰り広げる異能アクションバトルを描き、ノベライズや舞台など、様々なメディアミックスが展開されている。アニメ『文豪ストレイドッグ