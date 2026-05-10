神宮球場＝2025年9月（共同通信社ヘリから）東京六大学野球リーグは10日、神宮球場で第5週の2回戦が行われ、東大が8―5で法大を破って2連勝とし、2017年秋の法大戦以来となる勝ち点を挙げた。東大は三回に長谷川の2点本塁打で追い付き、四、五、七回にも得点を重ねた。