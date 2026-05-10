エッセイストでタレントの阿川佐和子（72）は10日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。高市早苗首相が意欲を示している食料品の2年間に限った消費税ゼロをめぐり、「財務省はいちばんお金持ちなんでしょう？」などと指摘しながら、実現に向けた政府与党の「本気度」を問うた。この日は、自民党の田村憲久・政調会長代行もゲストの1人として出演し、レジシステム改修の期間が、約1年かかると