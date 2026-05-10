そもそもなぜ急坂はアスファルト？一般的な都市部の道路ではアスファルト舗装が多用されていますが、急な坂道や地下駐車場の傾斜路などでは、コンクリート舗装が採用されているケースも多く見られます。中には、ドーナツ形の凹みが設けられているものもあります。あの凹みは、なぜ設置されているのでしょうか。 【意外とアナログな行程】これが「ドーナツ形の凹み」を作る様子です（画像）そもそもコンクリート舗装はアスファ