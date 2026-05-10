打首獄門同好会が、新たなコンセプトによるワンマンライブツアー『ライブハウス＆ホール ワンマンツアー 2026-2027』を2026年10月から2027年2月にかけて開催する。 （関連：ヤバイTシャツ屋さん、打首獄門同好会、岡崎体育……ヒットの理由は“楽曲以外”にもあり？2020年の活動に迫る） 本ツアーでは、前半を“ライブハウス編”、後半を“ホール編”として構成。2度にわたって全国主要都市