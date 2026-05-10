商船三井クルーズのクルーズ船「にっぽん丸」が5月10日、最後の運航を終えて横浜港大さん橋国際客船ターミナルに入港した。約35年にわたって日本のクルーズ文化を牽引してきた名船の引退に、ターミナルの屋上広場には別れを惜しむ多くのファンが詰めかけた。3代目にあたる現在のにっぽん丸は、三菱重工業神戸造船所で建造され、1990年9月に就航。全長166.6メートル、全幅24メートル、総トン数22,472トン。2010年と2020年の二度のリ