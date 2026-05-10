全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・西葛西のインド菓子専門店『トウキョウミタイワラ』です。やさしい甘みが舌の上にじわり冬の伝統スイーツミタイはお菓子、ワラは店。ここは日本では珍しいインド菓子専門店。1階のショーケースには約40種ものスイーツが並び、高級感が漂う。豆や乳製品、香辛料などを贅沢に使う伝統スタイルはそのままに、甘さは日本人向けに調整して