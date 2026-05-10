圧巻のクオリティだ。古橋亨梧、岩田智輝、藤本寛也が所属するイングランド２部のバーミンガムが５月10日、日本語版の公式Xを更新。「これは凄すぎる...歯ブラシで描かれたキョーゴ」と綴り、ある男性が歯ブラシを起用に操り、鏡に古橋の似顔絵を描く映像を公開した。髪の毛から描き始め、目、鼻、口と軽やかにペイント。最後に部屋の電気を消すと、そこには古橋そっくりのイラストがあった。この一部始終を見たファンからは