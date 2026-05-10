何気ない行動が、滅入っていた心をふっと軽くしてくれた――。【病院に行こうとして…体験談】近くにいた中高生くらいの若いカップルに思い切って声をかけたら香川県在住の60代女性・Mさんの思い出。＜Mさんからのおたより＞もう何十年も前になります。私の息子は、中1の時に小児がんと診断され、車椅子生活で治療を受けてました。ある日、先生に気分転換に少しの外出の許可をいただき、病院前のローソンに行きました。道路も店の