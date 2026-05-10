◇JABA東北大会予選リーグ大阪ガス4―0日本製紙石巻（2026年5月10日石巻市民）大阪ガスが快勝し、予選リーグ初戦を飾った。新人の最速153キロ右腕・田村剛平投手（22＝京産大）が3安打に封じ、入社後の公式戦で初完封初勝利。9三振を奪う快投で、相手打線に付けいる隙を与えなかった。「一人ずつアウトを取って、打者を抑えることだけを意識しました。真っすぐをコースにしっかり投げ切れたのと、変化球を低めに集められ