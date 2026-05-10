最新のiPhoneが「24円（月額1円）」程度といった低価格で提供されている背景には、通信事業者による「残価設定型プログラム」や「MNP（乗り換え）割引」といった仕組みが組み合わされているケースがあります。 一見すると大幅な値引きに見えるものの、その内容や条件を踏まえると、必ずしも単純な価格比較だけでは判断できない側面もあります。 実際に、10万円程度での一括購入と比較した場合の総負担額は、契