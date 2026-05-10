小学1年生になると、放課後に友だちを自宅に連れてくる機会が増えます。しかし、こうした来訪が思わぬトラブルになるケースもあります。子ども同士のトラブル以外にありがちなのは、来訪に伴う負担についてです。 「おやつや飲み物を出すのが当たり前」と感じる家庭も多い一方で、頻度が増えると負担と感じる家庭もあります。本記事では、子どもの友だちを家に呼ぶ際の費用負担と適切な対応について考えます。