遺族年金は、遺（のこ）された家族の生活を支えるための、重要な社会保障制度です。しかし、日本の年金制度は仕組みが複雑で、自身のケースで支給の要件を満たしているのか判断が難しいこともあります。本記事では、遺族年金の基本的な仕組みや支給要件、受け取れない原因を解説します。 遺族年金の基本的な仕組み 遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。 遺族基礎年金 遺族基