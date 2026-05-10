日本の年金制度は、全ての国民が加入する「国民年金」と、会社員などが加入する「厚生年金」の2階建てとなっています。ずっと専業主婦（第3号被保険者）の人が将来受け取れるのは、このうち1階部分にあたる国民年金のみです。そのため、「将来受け取れる年金額を少しでも増やしたい」と考え、働くことを検討する人も多いでしょう。 本記事では、家族の扶養を外れる年収ラインや、実際に20年間働いた場合に将来の年金受給額