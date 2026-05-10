親が資金を出して車を購入、名義も親のままにし、実際に使うのは子ども。このようなケースは決して珍しくありません。特に500万円以上のクラスの高額な車の場合、子どもの経済的負担を軽減するためにと、親のほうから資金援助を申し出るという話もよく聞かれます。 ただし、名義が親であれば、子どもの経済的負担がなくなると考えるのは早計です。使い方や贈り方次第では思わぬ課税リスクが生じる可能性があります。