「収入がなくなった場合、すぐに生活保護を受けられるのか」と不安に感じる方もいるでしょう。今回のケースのように、手取り「17万円」程度で生活している場合には、失業によって家計が大きく変化する可能性があります。 一方で、生活保護は単に収入が減少しただけで直ちに受給できる制度ではなく、資産状況や世帯構成、地域ごとの最低生活費などを踏まえて判断される仕組みとなっています。 本記事では、生活