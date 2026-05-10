兄妹ユニットAKMUの“妹”イ・スヒョンが、変化した姿を披露した。イ・スヒョンは5月8日にインスタグラムを更新。【写真】肥満治療薬疑惑が出るほど激ヤセしたイ・スヒョン「ほどけた靴紐でも転ばない日があるように、私もなんとか生まれて、ここまで生きてきました」というコメントとともに、複数の近況写真を公開した。公開された写真のイ・スヒョンは、スランプに陥っていた時期とは異なる雰囲気とビジュアルを見せている。彼女