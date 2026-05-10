【モデルプレス＝2026/05/10】ファッションデザイナーでタレントの篠原ともえが5月9日までに自身のInstagramを更新。手作りバッグの制作動画を公開し反響を呼んでいる。【写真】46歳ファッションデザイナー兼タレント「さすがのクオリティ」と話題の手作りバッグ◆篠原ともえ、バッグ制作動画を公開篠原は「キルティングバッグ 。ルネ・ラリックが1927年に発表したダリアの花瓶『オラン』をモチーフにバッグを制作し国立工芸館へ」